Primele emotii pentru absolventi. Astazi a avut loc primul examen de bacalaureat, sustinut de alolingvi la limba romana - VIDEO

”-Cate strofe are poemul Luceafarul? -Eu nu ţin minte. -Un vers iti amintesti? -A fost odata ca-n povesti…A fost ca niciodata o prea frumoasa fata, ceva de genul, gata, mai departe nu ţin minte”.

Iesiti din sala de examen, unii elevi erau destul de confuzi. Cel mai complicat li s-a parut ultimul item, in care li s-a cerut sa faca o analiza a poemului Luceafarul de Mihai Eminescu.

“-O strofa din Luceafarul? -A fost odata ca-n povesti… Nu, nu ţin minte. Am ieşit de acolo şi am uitat tot.”

”-Iti mai amintesti lucrari scrise de Eminescu. -Nu”.

“-Cate strofe are poemul luceafarul? -Nu tin minte. 300, 15? Posibil. -Din ce gen face parte poemul? -Dragoste, iubire asa.”

Si chiar daca au uitat numarul de strofe, stiau esenta poemului.

“Este despre dragoste nereciproca care este actuala si astazi. Este mai usor sa scrii despre tema dragostei.”

Si desi au scris examenul la romana, multi spun ca le este mai usor sa se exprime in rusa.

”Luceafărul era o stea care s-a îndrăgostit de Cătălina, care era pe pământ”.

Nu le-a fost deloc simplu nici la eseu.

”Despre parinti. Acolo era putin spatiu.”

Pe unii i-au stresat camerele de supraveghere.

“A fost greu in pofida faptului ca m-am pregatit foarte mult timp. Pentru mine trei ore nu sant sufiente.”

In timp ce elevii scriau, afara parintii nu mai puteau de emotii.

”Până acum au susţinut fără camere video şi era totul bine. De la ora 6 nu dorm, îmi fac griji”.

Inainte de a intra in sala de examen elevii au ascultat regulile.

”Voi ştiţi că nu aveţi dreptul să intraţi cu ceasuri şi cu alte lucruri. Lăsaţi doar 2 pixuri şi buletinul de identitate.”

Emotii duble a avut acest tanar care a venit in fuga de la armata sa sustina repatat proba la limba romana.

”Era cât pe ce să întârzii. Foarte bine că din armată le permite cel puţin la bacalaureat şi copiii noştri pot să susţină ce nu au susţinut anul trecut”.

Ca si in anii precedenti elevii au trecut prin detectorul de metale, instalat in holul institutiei. Elevii isi vad viitorul frumos peste hotare, dupa ce vor sustine toate examenele.

2900 de elevi au sustinut astazi prima proba. Urmatoarea va avea loc la peste trei zile la limba de instruire. In acest an sustin examenele de bacalaureat 19600 de candidati.