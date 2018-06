Primele neregulile depistate la sectiile de votare: "Sigilare nepotrivita, fotografierea buletinelor de vot si persoane decedate incluse in lista". Raport Promo-LEX

Pavel POSTICA, DIRECTOR DE PROGRAM PROMO-LEX: "Am delegat observatori la fiecare sectie de votare. Cele peste 300 de sectii de votare s-au deschis la ora 7.

Primele nereguli depistate:

"La doua sectii de votare observatorii au depistat billboarduri cu publicitate electorala, urnele de vot nu sunt sigilate corespunzator. Unii se prezinta ca observatori, dar nu au legitimatie in fata, simpatizantii unui partid politic stau in incinta sectiei de votare si incearca sa acosteze alegatorii, un alegator nu s-a regasit in lista, fotografierea buletinului de vot, persoane decedata incluse pe lista. O persoana care s-a prezentat observator a adus 12 cereri de votare si reprezentantii le-au inregistrat, un alt caz: o persoana a adus 2 cereri pentru exercitarea votului la domiciliu."

Urmatorul raport va avea loc la orele 14:30.