Primele piese de pavaj tactil au rasarit pe bulevardul Stefan cel Mare. Fasia galbena se afla in etapa de testare - VIDEO

“Pentru parcarea masinilor?”

“Cred sa nu treci, ori ce? Nu stiu.”

“O granita asa, sa nu se dea mai incolo.”

Fasia de culoare galbena indica directia drumului pentru persoanelor cu deficiente de vedere. Pavajul tactil inca nu a fost pus pe tot bulevardul, pentru ca inca nu exista un regulament stabilit prin lege care sa spuna clar cum anume trebuie sa arate acesta. Asa ca, directia transport asteapta parerea ONG-urilor de specialitate pentru a continua lucrarile.

“Oamenilor le este greu. Macar aaa le mai usuram viata.“

“Si credeti ca asta o sa dea ceva? Eu cred ca n-o sa dea.”

“Pur si simplu, ne mai fura inca o data. “

Pavajul tactil nu a fost inclus initial in proiectul de reabilitare a bulevardului Stefan cel Mare, pentru ca normele au intrat de curand in vigoare. Responsabilii spun ca montarea si demontarea pavajului nu va costa bani in plus.

Reparatia bulevardului Stefan cel Mare si a strazilor Negruzzi si Alecsandri se fac dintr-un imprumut de la BERD si BEI, in valoare de 22 de milioane de euro. Cu o parte de peste 9 milioane a contribuit si primaria Chisinau. Proiectul mai prevede reabilitarea strazilor Tighina, 31 august si Alexandru cel Bun.