Primele placute cu numere de inmatriculare neutre au inceput sa fie eliberate in regiunea transnistreana: contin doar trei litere si trei cifre, dar nu au vreun simbol de stat - VIDEO

Placutele neutre, care le permit soferilor sa circule liber in tarile UE, contin doar trei litere si trei cifre, nu si vreun simbol de stat. Conducatorii auto din regiune le pot obtine in 30 de zile, iar un vehicul nu poate avea, in acelasi timp, un numar de inmatriculare neutru si unul transnistrean.

Acordul, care prevede eliberarea placutelor neutre, a fost semnat in aprilie.

Expertii, insa, au vazut decizia drept o incercare de a legifera regimul de la Tiraspol si sustin ca modificarile s-ar putea incheia cu evaziune fiscala.