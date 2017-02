Primii martori in dosarul lui Veaceslav Platon au fost audiati astazi in instanta, insa in lipsa invinuitului. Este vorba despre Natalia Politova, fosta presedinta a consiliului de administratie Victoriabank, dar si actualul presedinte al bancii, Corneliu Ghimpu care este si nepotul presedintelui PL, Mihai Ghimpu. Dupa mai bine de 3 ore, timp in care a fost audiata, Natalia Politova nu ar fi confirmat acuzatiile procurorilor, sustin avocatii.