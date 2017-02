Primii militari americani in Bulgaria, in cea mai mare desfasurare de trupe de dupa Razboiul Rece. Anuntul autoritatilor

Militarii americani au ajuns la baza de antrenamente Novo Selo, situata la aproximativ 70 de kilometri de localitatea portuara Burgas, relateaza News.ro.

Aceasta operatiune reprezinta cea mai mare desfasurare de trupe din regiune de la sfarsitul Razboiului Rece. Ordonata initial de Barack Obama, sosirea trupelor acceptata de Donald Trump ii linisteste pe aliatii ingrijorati de investirea in functie a republicanului care a descris, la un moment dat NATO drept „depasit” si care a pledat pentru o apropiere de Rusia.

Ministerul Apararii din Bulgaria a anuntat ca 120 de soldati americani sunt gazduiti la baza militara Novo Selo. ”Vom creste numarul exercitiilor si antrenamentelor comune la baza Novo Selo. Trupele americane vor fi schimbate pentru aceste exercitii”, se arata intr-un comunicat al ministerului Apararii de la Sofia.

Statele Unite desfasoara trupe in Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, Romania si Bulgaria.

La finele lunii ianuarie, mii de soldati si armament greu au ajuns in Polonia, in statele baltice si in sud-estul Europei, in cea mai ampla consolidare de forte dupa Razboiul Rece.