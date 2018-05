Primul autobuz electric a ajuns la Chisinau. Va fi testat, timp de o luna, pe strazile capitalei. Cum arata, cat va costa o calatorie si in ce statii il puteti prinde - VIDEO

Incepand cu ziua de maine acest autobuz il veti putea vedea pe strazile capitalei. Statia de pornire este la Parcul Alunelul, oprind in fiecare statie, pana la cea terminus care este la Gara de Feroviara. Autobuzul electric are o capacitate de 136 de persoane dintre care doar 36 pot sta pe scaune. Nu are aparat de aer conditionat decat in cabina soferului, insa datorita sitemul de ventilare este destul de racoare.

Vehiculul a fost adus din Belarus. Are o autonomie de pana la 30 de km dupa care necesita de a fi incarcat la statiile instalate, de obicei langa statia terminus, timp de 10 minute. Costul unui asemenea autobuz este de 380 mii de euro, iar o statie de alimentare costa 145 de mii de euro.

Autoritatile spun ca asemenea vehicule ar putea circula pe strazile si in suburbiile unde nu sunt retele pentru troleibuz si ar fi si mai econom decat autobuzele obisnuite sau chiar troleibuzule. Dupa ce va fi testat timp de o luna prin capitala autoritatle spun ca se vor gandi la decizia de a cumpara mai multe autobuze de acestea pentru capitala. Pe perioada testarii, calatorii vor plati cate 2 lei pentru bilet.