Un caz de rujeola, primul din ultimii 4 ani, a fost inregistrat la un copil de 7 luni din Glodeni. Micutul este internat la spitalul din Balti.

Potrivit seful Directiei Sanatate Chisinau, copilul nu era vaccinat si cel mai probabil s-a infectat in Ucraina, unde a calatorit cu mama sa. Starea copilului este satisfacatoare.

Ultimele cazuri de rujeola au fost inregistrate in Moldova in 2013-2014. In raioanele Nisporeni, Calarasi si Soroca au fost in jur de 30 de cazuri de rujeola printre persoane nevaccinate.