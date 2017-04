Primul Festival al Turismului a inceput la Chisinau, iar cu aceasta ocazie la Moldexpo a fost deschis si un targ al ofertelor. Unde va puteti odihni ieftin si bine in aceasta vara - VIDEO

Pentru vacanta de vara, agentiile de turism au scos la bataie aceleasi oferte ca si in anii trecuti, iar cele mai multe sunt ca de obicei pentru Turcia, Grecia, Bulgaria si Romania. In Muntenegru in acest an va puteti odihni cu mai putini bani.

“Avem oferte foarte bune care incep de la 70 de euro doar cazarea si avem de la 140 de euro in Grecia si cu avionul toate ofertele incep de la 300 de euro.”

“Noi ne specializam pe destinatii gen Muntenegru. Preturile incep de la 299 de euro, ceea ce include cazare, transport de la aeroport, de la hotel la aeroport si biletul de avion in ambele directii, asta este pretul fara masa.”

Moldovenii, care vor nu doar sa se tolaneasca pe plaja, dar si sa aiba grija de sanatate pot renunta la mare si opta pentru salinele din Romania, platind 2 mii de lei pentru 10 zile.

Unele agentii de turism au scos la licitatie ofertele. Pretul incepe de la un euro, iar banii adunati vor fi donati saracilor. Vizitatorii nu s-au grabit sa-si cumpere foi de odihna. Majoritatea a venit doar sa examineze ofertele.

“E mai sarac ca anul trecut. Lumea nu prea are bani, noi cautam unde sa ne odihnim, dar cu saracia asta totul e scump. Examinam ofertele.”

“Cercetam piata si vedem ofertele. Preturile depinde de la o companie la alta.”

“Inca analizam.”

Pe langa vanatul ofertelor bune, vizitatorii pot participa in premiera la festivalul turismului. Acolo pot invata de la voluntari cum sa se descurce in sanul naturii intr-un camping improvizat.

“Cum se face flacara finlandeza, cum se face ceai din ierburi, cum sa faci un rug din nimic, adica in padure in conditii mai reduse.”

Ion CURMEI, DIRECTOR AGENTIE DE TURISM: “Avem la moment peste 5000 de persoane care vin la eveniment. Asteptam peste 10.000 de vizitatori.”

Festivalul turismului, dar si targul de oferte turistice vor fi deschise pana duminica.