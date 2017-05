Primul havuz multicolor care danseaza a fost inaugurat la o vinarie din tara noastra. Acesta a fost proiectat de un renumit designer italian - VIDEO

Instalatia proiectata de un designer italian nu doar va racori serile caniculare de vara, ci si va crea momente magice. Spectacolele muzicale au fost regizate de specialisti din Romania, pentru ca astfel de lucrari nu au mai fost facute in tara noastra.

Cristina FROLOV, ADMINISTRATOR VINARIE: ”Aici candva a fost un havuz. Nu stim cum a aratat, nu avem poze, avem doar cateva franturi, descrieri pe care le-am descoperit prin carti, arhiva. Nu am putut sa facem o copie pentru ca nu stim cum arata, asa ca am decis sa facem unul modern."

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Jeturile de apa se ridica la o înălţime de pana la 5 metri. Este vorba de 33 de duze la baza cărora stau luminile: 7 nuanţe diferite care pe timp de zi nu pot fi observate.”

Noaptea insa imaginea este incantatoare. Duzele sunt montate in scuarul castelului a carui suprafata se intinde pe 2200 de metri patrati. Privite de sus, instalatiile dau impresia ca au fost aranjate in asa fel incat sa formeze un ochi.

Cristina FROLOV, ADMINISTRATOR VINARIE: “Ochiul care vegheaza, ochiul lui Dumnezeu care vede ce facem noi.”

Dirijorii havuzului au programat softul astfel incat un spectacol sa tina in jur de 30 de minute. Astfel de show-uri vor avea loc doar cu ocazii speciale, in rest fantana va functiona in regim simplificat. In alte tari, instalatii asemanatoare sunt mult mai performante, iar reprezentatia lor te lasa cu gura cascata.