Primul judecator prins in flagrant cu mita si condamnat de prima instanta la 7 ani de inchisoare cu executare, a fost achitat de Curtea Suprema de Justitie - VIDEO

In 2013 magistratul Gheorghe Popa a fost prins in flagrant in timp ce lua mita de 200 de dolari de la un avocat pentru a scoate de pe rol o cerere de chemare in judecata. Magistratul spunea ca totul este o provocare din partea organelor de drept. Solicitati de Pro TV, reprezentantii Procuraturii Anticoruptie au declarat ca vor veni ulterior cu o reactie.