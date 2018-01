Primul ministru care a depus declaratia de avere pentru 2017, cu mostenire de 38 000 de euro si automobil de 44 000 de euro - ZdG.md

Ministrul Finantelor, Octavian Armasu, este primul membru al Guvernului care a completat si publicat declaratia de avere si interese personale pentru 2017. Anul precedent a fost unul bun pentru familia Armasu, care a avut venituri de 1 155 718 lei, 84 736 de euro si 327 USD. Totodata, pe conturile bancare, la momentul depunerii declaratiei, familia detinea 766 292 de lei, 109 470 de euro si 33 446 USD. Octavian Armasu declara o mostenire de 38 000 de euro de la Pavel Armasu, care, cel mai probabil, este tatal sau. In 2017, ministrul si-a cumparat cu 44 727 de euro, automobil nou, un Volvo XC60, fabricat in acelasi an.