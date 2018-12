Bolidul de lux a fost fotografiat la vama, dupa care in parcarea de langa noul sediu al Procuraturii Generale, aflat in apropiere de PD. Nu am reusit sa aflam cui ii apartine masina.

Pretul acesteia porneste de la 265 de mii de euro, fara taxe si poate depasi cu mult aceasta suma, in functie de optiuni. Masina are o greutate de peste 2 tone si un motor W-12 de 6,75 litri, care produce 563 de cai putere.