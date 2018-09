Primul tulburel a putut fi gustat astazi in centrul capitalei, unde s-a desfasurat festivalul Must fest. Bautura li s-a dat pe gust vizitatorilor, care s-au distrat pe cinste: "E foarte frumos la voi" - VIDEO

Cu un pahar de vin si cu mancare traditionala - asa au fost intampinati cei care au venit la festivalul Must Fest, organizat in acest an in Piata Marii Adunari Nationale.

Mancare era gatita pe loc, asa ca mirosul de frigarui si placinte a ademenit multa lume.

"Am venit la festival, gatim mancare pentru oraseni. Mititei, mici, frigarui de toate."

"Avem placinte de casa foarte bune, branza cu verdeata."

Mustul a fost gustat nu doar de moldoveni, dar si de strainii veniti la festival.

"Noi suntem din Ucraina. E foarte bine, imi place, dar suntem uimiti ca sunt foarte putini oameni."

"Frumos, dar cam putina lume, e foarte frumos la voi."

"Super, spectacolul, traditiile de aici."

"Un festival minunat, vin rosu, asta totul pentru voi, pentru asta am venit aici."

Cei curiosi au invatat si cateva tehnici corecte de degustare a vinului. La eveniment au venit si mesteri populari din diferite raioane, care si-au prezentat lucrarile neobisnuite.

Victor PELIN, MESTER POPULAR: "Am adus niste jucarii, suport pentru sticle care le fac."

Festivalul Must Fest este la a treia editie, fiind organizat de un combinat de vinuri. Evenimentul va continua si maine.