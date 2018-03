Prin baltoace si framantand noroiul, muncitorii au iesit sa faca ordine in oras, asa cum au cerut autoritatile. Pe o ploaie care nu mai contenea, a fost lansata campania de salubrizare, iar Radu a urmarit, de sub umbrela - VIDEO

Primul sector in care muncitorii au inceput curatenia este Ciocana. Pe o ploaie care nu mai contenea, acestia curatau copacii. Toti erau uzi-leoarca, intrucat nu au echipamente speciale pentru vreme ploioasa.

O alta echipa muncea de zor in curtile blocurilor. Murdar de noroi pana la genunchi, acest barbat era stropit de apa ori de cate ori dadea cu toporul in crengi. Ulterior, ramurile erau incarcate in tractoare care porneau la drum cu rotile doldora de mazga. In urma lor ramaneau dare de noroi si o multime de crengi imprastiate.

Nu le-a fost usor nici celor care au framantat noroiul prin parcuri ca sa stranga ambalajele, sticlele goale sau hartiile imprastiate pe parcursul iernii.

“Dupa zapada au aparut o multime de gunoaie.”

Dupa ore in sir de lucru, cand deja curgea apa de pe ei, muncitorii au intrat in microbuz sa se mai incalzeasca si sa-si mai usuce hainele.

“Sa prindem la puteri si ne mai uscam un pic.”

Unii oraseni s-au uitat ciudat la curatenia pornita pe o asemenea murdarie si considera ca se mai putea astepta. Campania de salubrizare din acest an a fost numita “Facem curat luna!” si a pornit la initiativa Silviei Radu. Primarita a iesit si ea in teren si a urmarit, de sub umbrela, cum decurg lucrarile. Responsabilii de la Spatii Verzi sustin ca nu puteau sa astepte pana se opreste ploaia pentru ca e prea mult de lucru.

Liuba LEAHU, SEF-ADJUNCT, SPATII VERZI: “Vedeti cat avem de lucru. Eu sunt platiti si pentru orele in care stau sa incalzeasca sau merg sa se usuce.”

Dupa Ciocana, urmeaza sa se intervina, pe rand, si in celelalte sectoare ale capitalei. Orasul ar trebui sa fie curat pana la Paste. Muncitorii vor lucra in curti, in parcuri si pe strazi, vor vopsi bancile si vor amenaja terenurile de joaca pentru copii.