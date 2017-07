Prin incercari grele au trecut 42 de politisti de la Fulger. Au alergat 20 de kilometri, s-au tarat prin mlastini, au trecut prin foc si s-au batut pana la sange pentru a obtine bereta neagra. Cati au luat-o - VIDEO

La 7:30 dimineata, toti cei 42 de oameni ai legii erau aliniati pe platoul institutiei, de unde au pornit intr-un maraton pe o distanta de 20 de kilometri.

In coada coloanei, am alergat si noi jurnalistii, intrucat ni s-a dat ocazia sa trecem prin aceleasi probe ca si politistii. La prima oprire, am fost martorii unei retineri ca in filme.

Pana atunci, primul doritor de a obtine bereta neagra fusese eliminat. Este vorba despre prima femeie din istoria detasamentului care s-a inscris in concurs insa nu a rezistat si pur si simplu a cedat.

Lucreaza in calitate de jurist la detasamentul cu destinatie speciala Fulger si si-a dorit mult sa obtina bereta neagra.

Superiorii nu le-au dat nici o clipa de ragaz participantilor, iar la fiecare cateva sute de metri alergati, erau opriti si pusi sa faca flotari si asezari. Cine trisa, era eliminat.

Sleiti de puteri, transpirati si insetati, politistii au trebuit sa sa tarasca prin iarba sute de metri. Aceasta proba am testat-o si noi pe propria piele.

“Adevarul este ca sa te tarasti prin iarba nu este tocmai usor. Dupa cativa metri parcursi, obosesti, iar mainile si picioarele nu prea te mai asculta.”

A urmat proba la tir, acolo participantii au putut sa traga o gura de aer si sa se odihneasca un pic asa ca toti s-au descurcat de minune, chiar si eu.

Cel mai greu abia urma. In conditii extreme, politistii au escaladat cariera de piatra de la Pruncu, etapa care a mai eliminat cativa dintre participanti.



Nu s-a trecut fara incidente, un politist a fost ranit la un picior, insa chiar si asa a continuat lupta.

Altul abia de se mai tinea pe picioare.

“Conform scenariului, in cateva minute cei care participa la proba de astazi urmeaza sa fie atacati de catre niste persoane necunoscute, cu focuri de arma. Colegii lor deja sunt in ambuscade, iar ei vor trebui sa mearga prin apa pana la brau cu o greutate de 30 de kilograme asupra lor.”

Si asta nu este tot.

“Una dintre cele mai grele probe pe care baietii trebuiesc sa le treaca, este cea de foc pe care o voi incerca sa o trec si eu.”

Eu insa am trisat.





Ultima incercare a fost cea mai grea pentru politistii care practic ramasesera fara puteri

“3 minute, atat trebuie sa se tina pe picioare cei care au ajuns la ultima proba, adica cea de lupte corp la corp. Din cate se poate vedea, adversarii lor fara mila, iar in cazul in care ei cad jos, sunt eliminati din cursa.”

Desi erau la limita, cu totii au trecut proba cu brio.



Confirmarea ca au primit bereta neagra a fost ultimul glont tras in aer.