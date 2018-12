Principalele riscuri ale bugetului 2019: finantare externa pe hartie si ioc sustinere in realitate. Sondaj - Mold-street.com

Acestea vor parea, probabil, la etapa cand va fi necesar de solutionat riscurile pe care le ascunde principalul document economic al tarii.

Inainte de a remite documentul in Parlament, membrii Guvernului au aprobat acest proiect fara a avea prea multe detalii (ca si publicul), care, de regula, sunt prezentate in documentatia bugetara, in special in Nota informativa, care la momentul examinarii in executie a lipsit.

De asta data, in Parlament, alesii poporului au avut ocazia examinarii cadrului macro-bugetar, a Notei informative si chiar a riscurilor evidentiate in Nota privind riscurile bugetar-fiscale explicite.

Riscurile macroeconomice

Principalul risc macroeconomic pentru constructia bugetara, evidentiat de catre autori, este o eventuala incetinire a cresterii produsului intern brut, sub prognozele lansate anterior. Respectiv, prognoza initiala ar putea influenta pozitia bugetar-fiscala estimata initial.

