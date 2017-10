Prins cu 200 de kg de salam si 7 saci cu incaltaminte in portbagaj. Ce intentiona sa faca un individ de la Briceni - GALERIE FOTO

Potrivit politiei de frontiera, totul s-a intamplat ieri in jurul orei 12:30 intr-o localitate din Briceni. Individul, originar din satul Medveja, raionul Briceni a fost prins de oamenii legii in timp ce transporta 200 kg de mezeluri si 7 saci cu incaltaminte.

In urma verificarilor, in habitaclul si portbagajul automobilului de marca Audi au fost depistate 20 de cutii cu salam in asortiment si 7 saci cu incaltaminte.

Pentru marfa pe care o avea in masina, barbatul nu a putut prezenta niciun act de provenienta al acesteia.

Marfa in valoare de 30 de mii de lei a fost sigilata, iar individul risca amenda de pana la 90 de unitati conventionale.