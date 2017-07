Prins in flagrant cu mita si condamnat la 7 ani de inchisoare, iar apoi achitat, judecatorul Gheorghe Popa revine la munca - VIDEO

Potrivit membrului CSM Teo Carnat, decizia a fost luata intrucat recent Curtea Suprema de Justitie l-a achitat pe magistrat. Desi a muncit la judecatoria Telenesti, el va reveni de maine la judecatoria Orhei, dupa ce acestea au fost comasate.

Gheorghe Popa a fost prins in 2013 in flagrant in timp ce primea mita 200 dolari de la un avocat pentru a scoate de pe rol o cerere de chemare in judecata. A fost condamnat, iar dupa 4 ani, instanta a decis ca el nu a incalcat legea si ca procurorii au pus la cale o provocare.