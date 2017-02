Prins si incatusat in vazul tuturor. Un tanar de 34 de ani a fost retinut dupa ce ar fi batut fara mila un barbat. Cum s-ar fi intamplat totul - VIDEO

Potrivit politiei, individul de 34 de ani se afla impreuna cu un amic pe strada Ratus din sectorul Ciocana. Vazand victima de 53 de ani, ei s-au napustit asupra ei cu pumni si picioare. Nu au reusit sa o jefuiasca, au lasat totul balta si s-au facut nevazuti. Incidentul a avut loc saptamana trecuta.

Retinerea a avut loc in plina zi. Barbatul tocmai se intalnise cu femeia din imagini, care nu are nicio legatura cu atacul. Mai tarziu, a fost gasit si cel de-al doilea agresor, care a fost incatusat in sectorul Buiucani. Ambii sunt originari din Gagauzia. Ei sunt cercetati penal pentru huliganism agravat si risca 7 ani de inchisoare.