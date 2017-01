Prinsi cum consumau droguri, iar acum risca amenzi de 14 mii de lei sau inchisoare de pana la 1 an - VIDEO

Potrivit politiei, la finele saptamanii politistii sectorului Ciocana au descoperit au retinut in flagrant doi indivizi, implicati in traficul ilegal de droguri.

Ofiterii de investigatii au depistat in gospodaria unui individ din comuna Bubuieci, o spelunca unde se preparau si se consumau droguri, fiind utilizate aparate confectionate artizanal. Iar la domiciliul unui individ de 20 ani, din or. Vadul lui Voda, au fost depistate si ridicate la fel utilaj confectionat artizanal, destinat consumului de droguri.

Totodata pe strada Voluntarilor din sectorul Ciocana, politistii au retinut un barbat in varsta de 39 ani, avand asupra lui un pachetel cu o substanta asemanatoare heroinei. Iar trei indivizi cu varstele cuprinse intre 25 ani si 41 ani au fost retinuti pe strada Alecu Russo, dupa ce au fost perchezitionati, fiind depistate pachetele cu substante narcotice.

De asemenea politistii sectorului Buiucani au desfasurat perchezitii autorizate la domiciliul unui tanar in varsta de 29 ani, unde au fost depistate si ridicate mai multe pachetele din staniol cu o substanta specifica heroinei.



Suspectii in aceste cazuri risca sa fie sanctionati cu amenzi in marime de la 8 000 lei la 14 000 lei, munca neremunerata in folosul comunitatii de pina la 150 de ore sau cu inchisoare de pina la 1 an.