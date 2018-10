Printre aromele toamnei si muzica populara, orasenii au facut cumparaturi la un iarmaroc improvizata in capitala. Oamenii au putut sa-si umple pivnita cu legume si fructe cumparate direct de la producator - VIDEO

Strada Miron Costin din sectorul Rascani al capitalei a aratat astazi ca un iarmaroc din vremurile de candva. Oamenii s-au inghesuit sa cumpere fructe si legume la preturi mici, direct de la producator.

“Am cumparat de toate, varza, rosii si colaci. Problema este ca nu am gasit ardei, in schimb foarte multe mere.”

”Sunt la reducere. La magazin, Doamne ce preturi si sunt asa de viermanoase, nu-mi plac. Acestea sunt mai ieftine si mai bune.”

Ion Bezer a venit tocmai de la Ciuciuleni, Hancesti. Din cele 70 de tone de mere culese de pe 4 ha, la targ a adus aproximativ o tona. Spune ca in acest an are roada buna, nu are insa unde o vinde si nici bani pentru a inchiria un frigider unde sa puna fructele.

Ion BEZER, AGRICULTOR: ”Tot ce am agonistit si am avut s-a investit aici. Este o vorba ca toamna se numara bobocii. Toamna a venit, dar noi bobocii abia ii incepem a gramadi, nu stim cati avem si cu ce o sa iesim.”

Spune ca le vinde aproape gratis, pe cand in magazinele din capitala preturile sunt mari.

Ion BEZER, AGRICULTOR: ”Am mere si de la 1 leu si de 2, de toate preturile. Niste colegi mi-au spus ca au dat cu 60 de bani la soc, va dati seama, cand anul trecut a fost 3, 3.40 la soc.”

”Le iau cu nimic de la noi.”

In aceeasi situatie este si Ion Basov. Si-a vandut o parte din productia de pere in Rusia, restul fructelor incearca sa le comercializeze pe piata locala.

Ion BASOV, AGRICULTOR: ”Le vindem cu jumate de pret ca la piata. Macar asa sa le vindem. Nici un Minister nu poate sa faca nimic, ei vin, se schimba des si nu intre bine in functie.”

Cumparatorii faceau coada la taraba agricultorului, ademeniti de aroma perelor care puteau fi gustate pe loc.

“Doua kg, 14 lei merge?”

Ion BASOV, AGRICULTOR: ”Are imagine buna, e gustoasa, e frumoasa, mascata. Uitati ce aroma. -Miroase foarte bine. Are o aroma pe care nici Parisul nu l-a vazut. ”

Alti comerciati si-au atras cumparatorii prin originalitatea in care si-au decorat taraba.

”Am folosit nuci, din gutui, flori din gradina casei. Din prima clipa in care am amenajat masa, toti care erau in jur, au decis sa se apropie si sa intrebe. Unii doreau sa cumpere si bostanii, dar le-am spus ca nu sunt de vanzare.”

Pe langa legume, vizitatorii au putut cumpara conserve, carnuri, dulceturi sau vin.

”Vinul, foarte bun. 00:30 Imbuteliat in sticla nu mai are viata. Asta e vin cu viata, eu asa ii zic.”

Timofei POGOR, AGRICULTOR: "Am venit la iarmaroc cu vinurile Feteasca Muscat si Cabernet Merlot. Noi am terminat butoaiele si asteptam sa mai vina. Au cumparat la litru, la pahar. Il vindem cu un pret mai jos, de doua ori preturile mai joase. -daca vreau sa iau un litru cat platesc? -15 lei.”

Iarmarocul a fost organizat la initiativa Ministerului Agriculturii, iar in urmatoarea perioada urmeza vor mai fi organizate evenimente similare si in alte sectoare ale capitalei.