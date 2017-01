Printre baruri si restaurante a rasarit o ...biserica. Lacasul se incadreaza perfect printre cladirile urate si construite haotic - VIDEO

Ca in Chisinau se construieste orice si oriunde nu e noutate si se pare ca nimanui nu-i pasa de haosul urbanistic din capitala. Din acest peisaj face parte si o librarie de la Ciocana, care s-a transformat acum patru ani in biserica, continuand sirul restaurantelor si barurilor din zona.

Tudor ”In 2012 nu functiona nimic aici. Un grup de credinciosi am hotarat sa deschidem o scoala duminicala.Am apelat la consiliul municipal si mi-a fost data aceasta cladire pentru scoala duminicala.”

Ulterior, scoala duminicala s-a trasformat in biserica. Pe cladire a fost montata o cruce, iar in interiorul localului a fost amenajat altarul si tot ce este necesar pentru un lacas sfant.

Tudor ”Credinciocii au venit si au spus ca bine ar fi bine daca aici ar fi biserica. Am hotarat sa dschidem si aici sa aiba lumea unde sa se roage”.

Si pentru ca biserica sta chiar in fata blocului, locatarii au fost impotriva sa fie instalat un clopot. Astfel ca s-a gasit o solutie.

Teodor “Clopotele au fost prin sunetul de stic, prin boxe afara. O inregistrare si le dam printr-un centru muzical si prin fir afara la boxe si se aud sunetul bisericii ”.





”Nu se aud clopotele, poate daca deschis geamurile”.

Si ca peisajul sa fie complet a fost montata in acest an si o cupola. Banii au fost adunati de la credinciosi.

Tudor ”Cupola bisericii a fost adusa anul acesta luna aprilie din orasul Lutsk. Era doar Sfanta Cruce. Cand am pus cupola oameni au inteles ca este biserica ortodoxa”

Oamenii care locuiesc in preajma spun ca anterior in zona era respectat nivelul de inaltme, acum insa in fata vlocului s-au ridicat tot felul de anexe care mai de care mai pestrite.





”Amplasarea intre berarii si cafenele si restaurate un loc nu prea bun ales."

”Eu ies la balcon privesc si crucea e in fata mea. Un minus mare ca arunca chistoacele de la tigari. Nu-i frumos din partea religiei noastre ca chistoacele sa fie aruncate pe biserica”.

”Nu-i la loc potrivit.Doamne iarta-ma, dar chiar asa nu se face. Biserica trebuie sa fie intr-un loc unde sa te rogi cu tot sufletul si ar trebui sa fie acolo liniste, dar nu aici bar, in cealalta bar”.

”Arhitectura se strica”.

”Biserica trebuie facuta spre rasarit”

”La noi acum in Moldova ce sunt biserici si farmacii”

”Sunt binevenite bisericile, dar cred ca in alt loc”.

”E o bucurie care s-o gandit ca s-au gandit sa faca biserica, decat sa faci un ”bezpridel” sa se duca sa se roage”.



”Casa e casa de locuit, dar lacas este lacas sfant in in incinta unui bloc lacativ”.



Altii dimpotriva cred ca locul bisericii este anume in acel loc.

”Biserica poate fi in orice loc unde se string oameni si se vorbeste despre Dumnezeu”.

”E minunata ca am fost si tare mi-o placut”





“Eu în general nici nu o observam pânâ când zilele astea nu mi-au arătat-o”.





Preotul nu este deranjat de faptul ca in preajma bisericii sunt cafenele si restaurante, iar intrarea in curte este comuna cu cea a berariei.





Tudor “Nu ne deranjeaza. Situatie ca sa ne tubure slujba nu am avut”.

Din 1991 incoace din cauza ca autoritatile nu au avut un plan de urbanism bine gandit, nu este de mirare ca in tot orasul au aparut tot felul de hidosenii ridicate dupa bunul plac al fiecaruia. Contactati de PRO TV, Sergiu Borozan, arhitectorul-sef al Chisinaului a declarat ca nu cunoaste despre aceasta biserica si ca se va documenta cum a fost posibila o astfel de constructie.