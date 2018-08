O moldoveanca a ajuns la spital, in urma exploziei de pe autostrada din Bologna

Contactati de Pro TV, responsabilii de la MAE ne-au spus ca printre persoanele care au avut de suferit in urma exploziei care s-a produs in dupa-amiaza zilei de ieri in Bologna, Italia, este si o moldoveanca.

Femeia a ajuns la spital cu rani usoare. Acolo a primit ingrijiri medicale si a fost externata, viata ei fiind in afara oricarui pericol.

Sunt cel puţin 84 de răniţi, iar 14 dintre ei au suferit traumatisme grave. Unii au fost loviţi de bucăţi de sticlă provenite de la ferestrele clădirilor din zonă, spulberate în deflagraţie.

Imaginile cu momentul exploziei s-au viralizat pe Twitter. Un camion cisternă a explodat luni după-amiază pe şoseaua de centură din Bologna, oraş din nordul Italiei, provocând un incendiu uriaş.



Potrivit presei italiene, există numeroşi răniţi.

Explozia, ale cărei cauze nu sunt cunoscute pe moment, s-a produs în cartierul Borgo Panigale, în apropiere de aeroport.