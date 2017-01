Biserica care a rasarit printre restaurante si baruri in sectorul Ciocana nu este o problema. Reactia autoritatilor - VIDEO

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: ”Atat timp este solicitat si comunitatea accepta acestea servicii inseamna ca daca nu provoaca disconfort populatiei probabil ca are dreptul la existenta. Autorizatiile pentru functionarea ediciilor de cult nu se eliberate de primarie.Niciodata nu mi-am pus aceasta intrebare cum se administreaza de mitropolie sau de alte institutii.”

Mai mult viceprimarului Nistor Grozavu, spune ca langa biserica ar fi trebuit sa apara si o clopotnita.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR: ”Dansii au vrut sa-si faca o clopotnita insa locatarii nu au acceptat acest lucru pentru este prea inghesuit acolo. Daca ar fi clopotnita probleme ar fi oricum cand se fac o cumetrie, o inmormantare”.

Biserica a aparut printre restaurante si barurii acum patru ani in locul unei librarii. Inital localul activa ca o scoala dumnicala insa ulterior la initiativa mai multor credinciosi s-a transformat in biserica. Pe cladire a fost montata o cruce, iar in interiorul localului a fost amenajat altarul.

In aprilie anul trecut a fost instalata si o cupola adusa din orasul Lutsk, Ucraina. Biserica sta chiar in fata unor blocuri, iar locatarii au fost impotriva sa fie instalat un clopot. Reprezentanii Mitropoliei Basarabiei nu au fost de gasit pentru ne spune cum a fost posibila o astfel de constructie.