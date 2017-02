"Priveste cerul...s-ar putea sa vezi planeta Moldova". Petitia lansata pentru ca una dintre cele 7 planete descoperite de NASA sa fie numita Moldova - FOTO

"Noi, poporul Republicii Moldova, va rugam sa denumiti o planeta de la TRAPPISTA - 1 sistem planetar - Moldova, in numele tarii noastre. Suntem o tara mica, chiar in centrul Europei, cu toate acestea, am fost inca neexplorati in totalitate de tot restul lumii. La fel ca si planetele din TRAPPISTA - 1 sistem", se arata in Petitie.

NASA a descoperit sapte exoplanete de marimea Terrei intr-un singur sistem solar, denumit Trappist-1, aflat la o distanta de 40 de ani-lumina fata de Soare.

Anuntul a fost facut de cercetatorii de la NASA, miercuri seara, prin intermediul unei conferinte de presa a fost difuzata pe site-ul oficial al Agentiei spatiale americane.

Descoperirea a fost facuta de astronomii americani cu ajutorul telescopului spatial Spitzer si al mai multor telescoape terestre. Descoperirea reprezinta un nou record in domeniul cercetarii spatiale, deoarece este pentru prima data cand a fost identificat un sistem solar in care toate cele sapte planete ale sale au dimensiuni similare cu Terra.

Cercetatorii de la NASA au precizat ca toate cele sapte exoplanete au potentialul de a contine apa in stare lichida.