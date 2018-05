PRO TV Chisinau cere din nou Consiliului Concurentei sa intervina urgent pe piata de publicitate, afectata in acest moment de o intelegere de cartel - VIDEO

Casele de vanzari Casa Media si Exclusiv, care detin 75 la suta din piata de publicitate, isi distribuie, incepind din acest an, bugetele clientilor in proportie de 80 la 20 de procente oferind reduceri suplimentare de pina la 50 la suta celor care incheie cu ele contracte exclusive. Aceasta intelegere reprezinta un acord anticoncurential si este ilegala.

PRO TV, alaturi de alte trei companii, a sesizat Consiliul Concurentei despre aceasta situatie inca in luna ianuarie. Desi legea prevede ca institutia este obligata sa raspunda in termen de 30 de zile, pana acum nu am primit niciun raspuns. Inte timp, numarul contractelor exclusive semnate in cadrul intelegerii de cartel a crescut de la 10 la 160.

Cele doua case de vinzari au luat astfel, doar din contractele exclusive, peste 50 la suta din piata de publicitate in primele patru luni ale anului.

Acest abuz distorsioneaza puternic piata de publicitate din Moldova si aduce pierderi majore televiziunilor care nu fac parte din acord.Pro Tv cere in mod repetat Consiliului Concurentei sa-i sanctioneze pe cei vinovati de incalcarea legii si solicita corectarea acestei situatii prin anularea contractelor din acest acord anticoncurential.