PRO TV Chisinau implineste astazi 18 ani, iar povestea continua. Tu ne-ai ajutat sa crestem mari si ne-ai invatat sa stam drept

Am trait impreuna toate bucuriile, am fost sinceri unul cu altul, am fost liberi in gandire asa cum esti si tu. Ca niste adolescenti ne-am construit impreuna vise si nu ne-am sfiit sa le urmam.

Am fugit impreuna de la orele in care unii incercau sa ne impuna o realitate trunchiata. Impreuna am aflat care este adevarul si nu ne-a fost niciodata frica sa il spunem.

Niciodata nu am acceptat minciuna si niciodata nu ne-am mintit. Suntem sinceri cu tine asa cum si tu esti cu noi. Ne-ai fost intotdeauna colegul perfect.

Am daruit bucurii, am transformat ani de sperante in clipe de implinire si, impreuna, am schimbat destine. Sa stii ca am tras cu ochiul in caietul tau – iar de acolo am copiat cea mai frumoasa tema pentru acasa – despre generozitate si bunatate, despre puterea de a te dedica si de a-ti face viata mai frumoasa, tie si celor din jur.

Ne-am indragostit, am iubit si am sperat. Am iubit oamenii buni si exemplul pe care ni l-au dat si am sperat ca impreuna putem schimba lumea. Am suferit si tradari, dar am trecut peste ele cu demnitate. Si toate zilele pline de aventuri, toate saptamanile incarcate cu evenimente, toti anii in care am luptat pentru idealurile noastre ne-au unit si ne-au facut mai puternici. Pe amandoi.

Astazi implinim majoratul, dar suntem aceiasi copii si aceiasi adolescenti, avem aceleasi sperante si aceleasi idealuri.

Desi incepand de azi suntem maturi avem nevoie de tine mai mult ca niciodata. Si stim ca ne vei fi intotdeauna alaturi. Avem 18 ani, iar povestea noastra continua.