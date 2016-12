PRO TV respinge insinuarile ca ar avea o politica editoriala platita de politicieni

Am cerut institutiilor media care au publicat aceasta stire sa difuzeze punctul de vedere al PRO TV, lucru pe care ar fi trebuit, conform legii, sa-l faca in momentul difuzarii stirii.

PRO TV precizeaza ca pe parcursul anului 2014, Pro Digital a difuzat publicitate in valoare totala de peste 300 000 de euro net pentru 12 partide politice din Republica Moldova.

Renato Usatii a cumparat, in 2014, la Pro Digital, publicitate in valoare totala de 30 000 de euro net, care a fost difuzata pe televiziunile, radioul si website-urile grupului media. Dintre acestea, 4 770 de euro net au fost cheltuite in campania electorala de catre partidul politic Patria. Restul banilor au fost platiti pentru spoturi de imagine difuzate in 2014 in afara campaniei electorale, in calupurile de publicitate comerciala, conform legii.

Alte 4 partide care au plasat in 2014 spoturi de imagine in calupurile de publicitate comerciala, in afara campaniei electorale, au fost PSRM, PLDM, Miscarea Antimafie si PD.