Noul ministru al Apararii, Eugen Sturza, intampinat cu apalauze la Guvern. Ce spune despre colaborarea cu presedintele Dodon - VIDEO

Proaspatul Ministru al Apararii a intrat deja in paine. Astazi el a participat la sedinta Guvernului, unde a fost felicitat de colegi. Noul sef de la aparare a stat chitic in fotoliul inca rece si nu a scos o vorba. Nici in fata camerei nu a fost mai vorbaret. A spus doar ca va colabora cu presedintele Igor Dodon in limitele legii.