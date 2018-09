Proaspatul ministru al Sanatatii, Silvia Radu, a inmanat astazi premii. Cele mai active persoane in etate din tara au fost premiate in cadrul unui concurs desfasurat la minister: s-au ales cu premii banesti si diplome - VIDEO

Domnica Petrovici, in varsta de 66 de ani, este una din castigatoarele concursului. A fost selectata pentru ca in ultimii ani a organizat mai multe atelire pentru varstnici cum ar fi de crosetat, impletit sau cusut.

Domnica PETROVICI, PARTICIPANTA: "Omul atunci cand este tratat cu incredere, cand este incurajat sa se implice este inaripat. Numai prin activitatile noastre simtim ca traim. Sa ne invatam sa imbatranim frumos si sa convingem lumea ca se poate sa mai fim de folos."

Un alt castigator al concursului este Valentin Novac din satul Izvoare, raionul Floresti. La ai sai 72 de ani, a sadit in satul sau natal peste 200 de pomi si a contribuit la amenajarea terenului de fotbal si a celui de joaca pentru copiii din localitate. Spune ca atunci cand a auzit de concurs a aplicat fara sa mai stea pe ganduri.

Valentin NOVAC, PARTICIPANT: "Unde nu m-as duce toti ma cunosc, eu am lucrt la pamant pe tractor si combina. Ce am agonisit, ma gandeam sa las ceva in urma mea."

La concurs s-au inregistrat 29 de persoane, insa doar 11 au fost alese castigatoare. Diplomele au fost inmanate de proaspatul ministru al Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Silvia Radu.

Silvia RADU, MINISTRUL SANATATII, MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE: "Astfel noi cei care suntem alaturi de ei sa putem profita de experienta lor pe care ei au acumulat-o. Este absolut inadmisibil orice tip de discriminare, sa fiti intregati in societate."

Castigatorii au mers acasa cu permii banesti de pana la 7 mii de lei.