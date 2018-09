Locuiesc in case de lux si conduc masini scumpe. Ce avere au proaspetii ministri de la Agricultura si Sanatate, Silvia Radu si Nicolae Ciubuc - VIDEO

Noua sefa de la Sanatate, Silvia Radu care in 2014-2015 castigase peste 10 milioane de lei din functia de presedinte la “Gas Natural Fenosa”, indica anul trecut in declaratia de avere cel putin patru bunuri imobile - o casa impresionanta in sectorul Buiucani, un apartament pe bd Stefan cel Mare, altul in sectorul Rascani si cel de-al treilea - in centrul capitalei.

Ziarul de Garda mai scrie ca familia Radu detine trei masini si este actionara la cinci companii. Iar proaspatul ministru al Agriculturii, Nicolae Ciubuc, locuieste intr-o casa de lux din orasul Durlesti si conduce un BMW, bunuri pe care, insa, nu le indica in declaratia sa de avere.

Potrivit datelor de la Cadastru, proprietarul vilei de 108 m2 din suburbia Chisinaului este cumnatul sau. Ciubuc nu declara niciun vehicul, dar din 2017 conduce, in baza unui act de posesie, un BMW fabricat in 2006, care ar valora 5 mii de euro, se arata in acelasi articol al Ziarului de Garda.

Totodata, familia Ciubuc detine, la fel in baza unui act de posesie, un teren intravilan care ar costa 155 de mii de lei. Cei doi au ajuns in cabinetul Filip, dupa ce Vlad Plahotniuc a anuntat noi remanieri in guvern.

Cum candidaturile lor nu au fost acceptate de presedintele Igor Dodon, Andrian Candu a semnat decretele. Seful statului o acuza pe Radu ca nu are experienta in sistemul medical, iar pe Ciubuc ca ar avea probleme de integritate, pentru ca a fost vizat intr-o ancheta CNI.