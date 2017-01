Problema moldovenilor, care au primit cetatenia romana in baza actelor parintilor a ramas nerezolvata. Ei se plang ca asa si nu-si pot prelungi pasaportul - VIDEO

Printre cei, care s-au trezit peste noapte ca nu mai sunt cetateni romani este si Ion Carp. De mai multi ani el locuieste in Irlanda. A plecat acolo cu actele romanesti. A rams socat cand a aflat ca nu-si mai poate prelungi pasaportul. Barbatul spune ca nici acum nu intelege care este de fapt problema.

In aceeasi situatie s-a pomenit si Victoria Ciobanu, care locuieste in prezent in Austria. Femeia sustine ca a batut la usa autoritatilor de la Bucuresti, insa nimeni nu i-a explicat clar de ce nu-si poate prelungi pasaportul romanesc.

In speranta ca isi vor rezolva mai usor problema, oamenii au creat un grup pe faceebook. In prezent s-au adunat aproape 1000 de membri. Potrivit autoritatilor romane problema ar fi in legea cetateniei, care recent ar fi fost actualizata si care stipuleaza un anumit numar de acte care trebuie prezentate la prelungirea pasapoartelor.

Moldovenii care au devenit romani, fiind minori, si-au perfectat certificatul de nastere si pasaportul in baza actelor romanesti ale parintilor, fara a avea o adeverinta. Anterior un grup de senatori romani veniti la Chisinau, in campania electorala pentru parlamentarele din Romania, a promis ca eroarea din legislatia romaneasca va fi omisa, printr-un proiect de modificare a legii. Pana acum insa acest lucru nu s-a intamplat.