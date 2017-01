Probleme mari in transporturile europene din cauza ninsorilor si gerului

ITALIA



In Italia, temperaturile au scazut pana la minus 20 de grade Celsius in Alpi, unde vantul a batut cu pana la 150 de kilometri pe ora, scrie La Repubblica. In zonele L'Aquila (centrul tarii), dar si Palermo (sudul tarii), autoritatile au emis cod rosu de ninsoare.

Oficialii sunt ingrijorati de situatia din zonele afectate de cutremurele de anul trecut. De altfel, la Amatrice, unde numeroase persoane sunt cazate inca in corturi, s-a depus un strat consistent de zapada in cursul noptii de joi spre vineri.



AUSTRIA



Tara se confrunta cu ninsori abundente si vant puternic inca de miercuri. In Alpi, la 1.618 metri altitudine, vantul a batut cu pana la 161 de kilometri pe ora. Temperaturile au variat joi intre minus trei si minus 12 grade Celsius, insa meteorologii au avertizat ca vineri ar putea ajunge la minus 23 de grade Celsius la Pingzau, in sudul landului Salzburg.



Trenurile au inregistrat intarzieri in mai multe zone din tara, iar o serie de drumuri au fost inchise temporar. Potrivit Politiei, poleiul a provocat mai multe accidente rutiere, insa toate usoare.

CEHIA

In Cehia, un tren de pasageri a deraiat in nordul tarii, in zona Jicin, din cauza unui copac cazut, anunta The Prague Monitor. Nimeni nu a fost ranit, dar pasagerii au asteptat ore la rand sa fie evacuati, pentru ca autobuzele nu puteau sa ajunga la ei din cauza nametilor.

Mai multe drumuri au fost inchise, iar sute de locuinte au ramas temporar fara energie electrica, dupa ce mai multi copaci s-au prabusit peste liniile de curent. Vizibilitatea pe sosele a fost extrem de scazuta din cauza ninsorii abundente.



POLONIA



Vantul puternic, ninsoarea si poleiul de pe piste au dus la intarzieri sau redirectionari ale curselor aeriene pe aeroportul Gdanks, relateaza Fox News. Circa 6.000 de case din nordul tarii au ramas joi fara electricitate, dupa ce mai multi copaci au fost daborati de vantul care a batut cu pana la 70 de kilometri pe ora.



O parte dintr-o autostrada din apropiere de orasul Lodz (centrul tarii - n.r.) a fost inchisa din cauza a patru accidente inregistrate in zona. Trei camioane s-au ciocnit, din cauza poleiului, in regiunea Wroclaw, din sud-vestul tarii.



GERMANIA



Un barbat de 20 de ani a murit, iar pasagerul sau au fost raniti grav dupa ce masina in care se aflau a derapat in vestul Germaniei. In sudul tarii, doua camioane s-au ciocnit pe o autostrada acoperita de zapada, provocand pagube evaluate la 500.000 de euro.

Agentia Maritima si Hidrografica Germana a anuntat ca nivelul apei de-a lungul coastei Marii Baltice, din nord-esul tarii, a crescut pentru scurt timp cu pana la 1.7 metri peste cel normal, dupa care a inceput sa scada. . In orasele germane Luebeck si Flensburg, masini au fost luate de ape, iar o parte din centrul vechi al Luebeck, aflat in patrimoniul mondial, a devenit impracticabil pentru pietoni.

Orasele de pe coasta - Kiel, Rostock, Waernemuende si Wismar - au fost afectate de asemenea de inundatii. Potrivit presei locale, mai multe case dina ceste localitati se afla sub ape.



Vantul a batut cu pana la 123 de kilometri pe ora, iar temperaturile au scazut pana la minus 20 de grade Celsius. Autoritatile din Bavaria au declarat nivel sporit de risc de avalansa, dupa ninsorile abundente care au afectat landul.



TARILE SCANDINAVE



Intre timp, in nordul Suediei, circa 100 de pasageri ai unui tren au ramas blocati ore la rand, dupa ce locomotiva s-a stricat, in apropiere de satul Nattavaara, la 50 de kilometri sud de Gallivare.



Pasagerii au declarat pentru ziarul local NSD ca s-au strans in acelasi loc pentru a se incalzi, pana cand satenii au ajuns la ei si i-au dus la adapost, in biserica din sat.



Vantul puternic provocat de un val de aer rece numit Axel si o crestere a nivelului apei in marile din nordul Europei au provocat furtuni pe coasta de nord-est a Germaniei si a zonei scandinave si ninsori abundente in restul Europei.



"Am inregistrat cele mai mari niveluri ale apei din ultimii 100 de ani in Sonderborg, Bagenkop, Aabenraa, Rodbyhavn, Hesnaes, Rodvig si Koge", a declarat un purtator de cuvant al Institutul danez de Meteorologie, Frank Nielsen.



Din cauza conditiilor meteo dificile, o parte dintre feriboturile care circula in mod normal in Marea Baltica au fost anulate. In unele zone din tarile scandinave temperaturile au scazut sub minus 40 de grade Celsius.