Probleme pentru moldovenii cu dubla cetatenie care vor sa-si faca viza de resedinta in Romania ca sa obtina buletin - autoritatile de la Bucuresti ar putea limita numarul de persoane care stau in aceeasi locuinta

In prezent, multi moldoveni apeleaza la firme intermediare pentru a face rost de o viza de resedinta in localitatile din Romania. Aceasta afacere s-ar putea dovedi si mai scumpa, daca proiectul formatiunii de la guvernare, din tara vecina, intra in vigoare.

FIRMA CARE SE OCUPA CU PERFECTAREA ACTELOR ROMANESTI: "- Va ajutam cu buletin si viza de resedinta, nu e o problema. - Pretul? - 120 de euro. - Da intra in vigoare legea care sa nu permita mai multe persoane la aceeasi viza de resedinta, s-ar putea sa se scumpeasca? - Nu e o problema, pana cand legea nu a intrat in vigoare. - Dar cunoasteti de ea? - Da, stiu. - Asta ar insemna ca mai tarziu s-ar putea sa se scumpeasca pretul pentru viza de resedinta? - Cred ca da."

Deputatul roman, originar din Republica Moldova, Constantin Codreanu, spune ca mai e mult pana documentul sa intre in vigoare, daca va fi in cele din urma votat.

Constantin CODREANU, PRESEDINTE AL COMISIEI PENTRU COMUNITATILE DE ROMANI DIN AFARA GRANITELOR TARII, PARLAMENTUL ROMANIEI: "Este o consecinta a situatiei create si faptul ca acesti intermediari, din pacate, profita financiar de pe urma disperarii populatiei din RM este un lucru trist. In rest, evident ca moldovenii care vor sa isi redobandeasca cetatenia romana vor trebui sa respecte odata ce aceasta lege va instra in vigoare, daca va intra in vigoare."

Totusi PSD-ul, alaturi de ALDE dispune de voturile necesare ca proiectul sa treaca si sa devina lege. Documentul mentioneaza ca stabilirea domiciliului nu este permisa pentru terte persoane, altele decat membrii familiei, in cazul in care numarul persoanelor pe locuinta si suprafata minima utila nu se incadreaza in prevederile Legii Locuintei.

Constantin CODREANU, PRESEDINTE AL COMISIEI PENTRU COMUNITATILE DE ROMANI DIN AFARA GRANITELOR TARII, PARLAMENTUL ROMANIEI: "Condamn cu fermitate aceasta noua gaselnita legislativa a coalitiei de guvernare PSD-ALDE, care incearca sa gaseasca noi impedimente pentru acordarea cetateniei romane celor din Republica Moldova. Vorbim despre un proiect de lege care se afla in circuitul legislativ. Mai este mult pana a deveni lege. "