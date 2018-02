Procedura de organizare a alegerilor locale anticipate. Ce urmeaza mai departe si cand ar putea fi ales un nou primar general al capitalei

Potrivit Codului Electoral, daca sunt intrunite toate conditiile necesare, alegerile pot avea loc in aceasta primavara, pe data de 20 mai.

Astazi, dupa ce si-a anuntat demisia public, Dorin Chirtoaca a depus si o cerere, scrisa si semnata, la Primarie.

In aceste conditii, potrivit presedintelui CEC, Alina Radu, Consiliul Municipal Chisinau urmeaza ca in urmatoarele 10 zile sa ia act de cererea depusa si sa o remita Comisiei Electorale Centrale. Dupa aceasta, in cateva zile, CEC-ul urmeaza sa examineze cererea si sa stabileasa data noilor alegeri locale.

Potrivit unui articol din Codul Electoral, alegerile locale pot fi organizate doar primavara sau toamna. In aceasta primavara, pe 20 mai, sunt programate alegeri locale in 5 localitati din tara, asa ca, daca sunt intrunite toate conditiile, alegerile locale, in Chisinau, ar urma sa aiba loc tot pe 20 mai, intrucat cu cateva luni inainte si dupa organizare unor alegeri, nu pot fi organizate alte scrutine.

Daca CEC-ul va stabili ca pe data de 20 mai vor fi organizate alegerile, atunci pe 20 martie ar urma sa inceapa campania electorala.