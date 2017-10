Procedura de repatriere a cadavrelor celor patru moldoveni, care au murit in accidentul aviatic, va dura. Reprezentanti companiei la care erau angajati spun ca urmeaza sa perfecteze abia actele de deces - VIDEO

Eugen ZAGREBELINYI, ANGAJAT VALAR INTERNATIONAL: “Daca tara va considera suficiente declaratiile martorilor, in plus un reprezentant al companiei va merge in curand incolo, procedura se va despfasura mai rapid. In cazul in care se va solicita identificarea printr-un test ADN, atunci va dura mai mult.”

Avionul care zbura din Burkinafaso in Coasta de Fildes s-a prabusit in oceanul Atlantic, sambata. In urma impactului, aeronava care avea la bord 6 moldoveni si 4 francezi s-a rupt in bucati.

4 moldoveni au murit, iar restul persoanelor au scapat cu viata. Autoritatile spun ca avionul fusese testat in acest an la Kiev, iar pilotii erau experimentati. Potrivit Valan International, aparatul era inchiriat de armata franceza si transporta in acel moment sisteme de climatizare.