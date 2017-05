Proces penal pe numele consilierului Ghenadie Oniscenco, cel care a incercat sa fuga in momentul perchezitiilor CNA de la Primarie

Potrivit CNA, procurorii au initiat un proces penal pe faptul tentativei de evadare a unui retinut in dosarul consilierilor CMC si opunere de rezistenta in momentul retinerii si perchezitiilor. Este vorba despre consilierul Oleg Oniscenco care s-a opus cerintelor legale ale ofiterilor CNA si procurorilor in timpul retinerii, iar ulterior si la perchezitii. In ambele cazuri, banuitul a incercat sa fuga de la fata locului, dar a fost imobilizat si incatusat. Ulterior acesta a fost consultat de un medic. Incidentul s-a lasat cu traumarea usoara a unui ofiter care a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Toate circumstantele cazului sunt cercetate de procurori.