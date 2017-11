Procesul de judecata in cazul lui Andrei Braguta bate pasul pe loc. Motivul pentru care sedinta de judecata de astazi a fost amanata - VIDEO

La doua saptamani dupa ce s-a dispus inceperea propriu zisa a procesului de judecata in cazul mortii lui Andrei Braguta toate sedintele amanate. Astazi unul dintre avocatii detinutilor a transmis instantei ca este internat in spital, insa nu a prezentat nici un certificat, care ar confirma acest lucru. In consecinta judecatorul Ghenadie Pavliuc l-a amendat cu o mie de lei.

Ruslan LUPASCU, PROCUROR DE CAZ: “Instanta a fost in imposibilitatea de continua sedinta si a fost amanata.”

Cu o amenda de o mie de lei s-a ales si un alt avocat al detinutilor, din cauza ca a intarziat la sedinta. Astazi procurorul urma sa ceara prelungirea mandatelor de arest pe numele a doi detinuti. Judecatorul, care putea solicita avocati din oficiu pentru a evita amanarea procesului, a anuntat ca o va face la sedinta viitoare.

Vadim VIERU, AVOCAT PROMO-LEX: “Aceste tergiversari sunt facute pentru ca mass-media sa-si piarda interesul.”

Petru MUNTEANU, AVOCATUL FAMILIEI: “Un caz care a scos mai multe probleme de sistem, nu este exclus chiar si acest fapt de tergiversare pe motiv ca nu se prezinta avocatii, inculpatii poate sa scoata o alta problema de sistem ca exista o durata excesiva a procedurilor.”

Andrei Braguta a fost retinut in luna august pentru depasirea limitei de viteza. La cateva zile de la arest tanarul s-a stins in conditii suspecte in penitenciarul 16. Desi procurorii au publicat imagini in care se vede cum Braguta este batut cu cruzime de catre colegii de celula, oamenii legii afirma ca barbatul s-a stins de pneumonie. Pe acest caz au fost pornite doua dosare penale pentru tortura si rele tratamente. In primul caz sunt invinuiti patru detinuti si trei politisti.