Procesul de judecata in cazul mortii lui Andrei Braguta bate pasul pe loc. Magistratii urmau sa examineze imaginile de pe camerele de supraveghere ale izolatorului de detentie preventiva, insa sedinta a fost amanata - VIDEO

Sedinta de judecata in cazul mortii lui Andrei Braguta a fost amanata din cauza ca unul dintre cei patru detinuti invinuiti in dosar, dar si avocatul acestuia nu s-au prezentat la proces. Motivul ar fi fost ca cei doi se aflau la Curtea de Apel, inculpatul fiind judecat in alta cauza penala.

Petru MUNTEANU, AVOCATUL FAMILIEI LUI BRAGUTA: "S-a decis ca chestiunea de examinare a probelor video pentru a nu li se incalca dreptul la aparare, instanta a decis sa nu sa se emanize fara ei."

Astazi, magistratii urmau sa examineze cu usile inchise imaginele video de pe cele 5 camere de supraveghere din izolatorul de pe Tighina 6 unde Braguta s-a aflat opt zile.

Pana acum judecatorii au vizionat doar 48 de ore. Anterior procurorii au publicat imagini in care se vede ca Braguta a fost batut de colegii de celula. Astazi procurorul a cerut prelungirea mandatului de arest la domiciliu pe numele politistilor invinuiti, iar unul dintre ei a cerut judecatorilor sa fie plasat sub control judiciar deoarece are la intretinere un copil minor. Magistratii urmeaza sa se expuna saptamana viitoare.

Ruslan LUPASCU, PROCUROR: "Se inaiteaza demersul respectiv pentru a putea asigura examinarea cauzei in termen restrans si a impiedica tergiversarea dosarului."

Totodata unul dintre cei patru detinuti a fost eliberat din penitenciar si plasat in arest la domiciliu. In cazul mortii lui Andrei Braguta au fost invinuiti 16 politisti si cei patru colegi de celula. Procurorul si judecatorul, care l-au trimis pe Braguta dupa gratii desi stiau despre problemele psihice ale acestuia au fost eliberati din functie.

Andrei Braguta a fost retinut in luna august pentru depasirea limitei de viteza, la scurt timp de la arest tanarul s-a stins in penitenciarul 16 in conditii suspecte. Potrivt procurorilor Andrei Braguta a decedat de pneumonie.