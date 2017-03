Procuratura a deschis un dosar penal pentru "determinarea la sinucidere" in cazul celor doi adolescenti din capitala care s-au aruncat de pe un bloc cu 18 etaje - AUDIO

Vitalie SIBOV, SEF INTERIMAR PROCURATURA CHISINAU: "Organul de urmarire penala al Inspectoratului de Politie Buiucani a inceput urmarirea penala in temeiul banuirii rezonabile prevazute de art. 150 Codul Penal. Este vorba despre determinarea la sinucidere a unui minor.





Noi am considerat ca in circumstantele respective este o rezonanta, este o rezonanta sporita, este vorba despre decesul a doi minori. Prin ordonanta mea din ziua de ieri, in data de 9 martie, eu am retras dosarul penal de la Inspectoratul de Politie Buiucani si dosarul penal a fost transmis Directiei de Politie municipiului Chisinau la organul de urmarire penala.





Actiunile de urmarire penala sunt conduse de catre Procuratura Chisinau.

In cadrul urmarii penale noi cu certitudine vom investiga mai multe versiuni. Noi am pornit de la ideea ca este vorba despre doi minori, adica tinand cont de faptul de nivelul de dezvolare, starea psihologica, psiho-emotionala, noi nu excludem o varianta ca persoanele respective, eventual, puteau fi suspuse unor actiuni care au afectat psihologia si dumnealor au cedat.





Noi consideram ca elucidarea cazului respectiv este posibila doar in cadrul unui dosar penal in care vor fi dispuse mai multe expertize care vor elucida toate circumstantele cazului dat.





Noi am stabilit mai multe informatii care vorbesc aceea ca o perioada indelungata la copii persista fenomenul de sinucidere."





Pentru doua familii din capitala, ziua de 8 martie nu va mai fi niciodata o sarbatoare, ci ziua in care si-au pierdut copiii. O fata de 15 ani si un baiat de 16 s-au aruncat in gol de pe un bloc cu 18 etaje. Politia spune ca adolescentii nu locuiau acolo, iar potrivit psihologilor, prin acest gest extrem, cei doi ar fi incercat sa-si imortalizeze iubirea.





Oamenii legii au fost alertati de un locatar la ora doua noaptea. Martorul a vazut cu ochii sai cum adolescentii au cazut in gol. Potrivit politiei, in buzunarul unuia dintre ei a fost gasit un biletel de adio, in care adolescentii ar fi scris ca asta a fost decizia lor si nimeni sa nu-i judece.