Procuratura a finalizat urmarirea penala in cazul infruntarii de la magazinul de constructii din Stauceni, in urma careia un barbat a fost impuscat mortal

Incidentul a avut loc in februarie, cand mai multi indivizi, dintre care patru anterior au mai fost in conflict cu legea, au intrat intr-un magazin de constructii din Stauceni, acestia au deteriorat bunurile din incapere si au agresat fizic angajatii magazinului. Potrivit Procuraturii, in incapere au intrat câztiva dintre inculpati, complicii acestora ramanand afara, urmand sa intervina in caz de necesitate.

In momentul altercatiilor, unul dintre agresori a fost impuscat mortal de catre proprietarul magazinului.

Actualmente, doi dintre inculpati au masura preventiva arestul, o parte dintre invinuiti recunosc cele incriminate. In privinta complicilor neidentificati ai inculpatilor urmarirea penala a fost disjunsa intr-o procedura separata.

Daca vor fi recunoscuti vinovati de comiterea huliganismului si patrunderea ilegala in resedinta unei persoane, faptasii risca pedepse de pana la 5 ani inchisoare.

