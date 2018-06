Procuratura Generala a prezentat schema de recuperare miliardului furat din cele trei banci si etapele infractiunii - VIDEO

Strategia, scrisa pe 32 de pagini, incepe cu descrierea etapelor infractiunii. Prima, este potrivit procurorilor, etapa Gacicevici, iar a doua – etapa Filat, Platon si Sor.

Eduard HARUNJEN, PROCUROR GENERAL: “Astazi am vrut sa va spunem ca procurorii au reusit sa elucideze o buna parte a etapelor si elementelor fraudei bancare, astazi putem vorbi de 200 de cazuri penale.”

Cateva dintre aceste cauze penale, spune Procurorul General, sunt aproape de finalizare si urmeaza a fi transmise in judecata. Procurorii afirma ca atunci cand au fost luate credite din banci au fost puse in gaj bunuri care acum sunt in posesia statului.

Procurorii spun ca vor prezenta rapoarte similare la fiecare jumatate de an. Zumbreanu spune ca investigatia procuraturii nu are legatura cu raportul Kroll 2.

In perioada 2012-2014 din Banca de Economii, Banca Sociala si Unibanck a fost furat peste 1 mlrd de dolari. Statul a contractat compania Kroll sa faca lumina in acest furt. Anchetatorii au constatat ca in furtul miliardului ar fi fost implicate in jur de 75 de companii, care ar fi actionat concertat, toate avand legatura cu Ilan Shor. Raportul Kroll 2 nu a fost facut public.

In sinteza documentului se spune, ca acolo se descrie cum au fost furati banii, precum si tarile prin care acestia au circulat. Cele 57 de pagini insa nu sunt dezvaluite numele beneficiarilor, fiind indicat doar Grupul Sor.

Sor a fost condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare pentru ca ar fi obtinut peste 5 miliarde de lei de la Banca de Economii, pe care le-ar fi spalat apoi prin firme off-shore, insa se declara nevinovat.