Procuratura Generala a publicat imagini cu momentul in care Andrei Braguta este batut crunt de detinutii din celula. Totul sub privirile indiferente ale politistilor. Imagini care pot afecta emotional - VIDEO

Imagini cu momentul in care Andrei Braguta este batut crunt de detinutii din celula au fost publicate de Procuratura Generala. Din video se vede cum mai multi barbati il bat cu pumnii si picioarele pe un tanar care zacea la podea. Scenele revoltatoare se intamplat sub privirile indiferente ale politistilor care nu au reactionat. Astazi procurorii au anuntat ca au finalizat urmarirea penala, iar dosarul a fost trimis in judecata.