Procuratura Generala cumpara cu zece milioane de lei o cladire a bancii falimentate controlate de Ilan Sor \ Doc - ZdG.md

Toate procuraturile specializate din municipiul Balti se vor regasi intr-un sediu comun. Procuratura Generala (PG) a gasit un imobil in acest sens. Este vorba despre fostul sediu al Bancii Comerciale „Banca Sociala” S.A. (BS), institutie bancara, care in prezent se afla sub supraveghere speciala, fiind in proces de lichidare, dupa ce a fost implicata in „furtul secolului”. PG va plati pentru cladirea BC Banca Sociala SA, care potrivit primului Raport Kroll, a fost controlata de Ilan Şor, cercetat de procurori in doua dosare penale, 10 374 000 de lei, scrie Ziarul de Garda.