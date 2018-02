Procuratura Generala refuza sa dea detalii despre dosarul diplomei lui Chiril Gaburici, iar ministrul „dribleaza” discutiile despre studiile sale - VIDEO

Reporterii de la Ziarul de Garda au cerut Procuraturii Generale acces la materialele din dosarul in care este vizat Chiril Gaburici si o copie a ordonantei de clasare a cauzei penale. Ei spun ca au primit in schimb un raspuns evaziv.

Marina CIOBANU, REPORTER “ZIARUL DE GARDA”: “Deci a lasat sa se inteleaga ca intr-adevar a fost un document cu probleme de autenticitate.”

Jurnalistii cred ca Procuratura l-ar menaja pe seful de la economie, despre care se presupune ca ar avea diploma de studii medii falsa. Am incercat si noi astazi sa aflam de la Procuratura cum stau lucrurile, dar nu am primit un raspuns.

La sfarsitul saptamanii trecute, solicitat de noi, Chiril Gaburici a spus ca nu comenteaza acest subiect si ca ulterior serviciul de presa va reveni cu o reactie. Asa ca astazi am transmis o solicitare in scris la Serviciul de Presa al Ministerului Economiei. Nimeni nu a raspuns pana acum. Saptamana trecuta, lidera PAS, Maia Sandu, fosta ministra a educatiei, spunea ca Gaburici nu ar fi sustinut doua examene de Bacalaureat.

De altfel, de fiecare data cand a fost pusa aceasta problema in discutie, Chiril Gaburici a fost scurt si evaziv in declaratii. Chiar si atunci cand liberalul Valeriu Munteanu i-a cerut ministrului Educatiei sa-i anuleze diploma de licenta, Ministrul Economiei nu a vrut sa spuna prea multe.

11 februarie 2018

Chiril GABURICI, MINISTRU AL ECONOMIEI: "Nu aveti un raspuns pentru domnul Munteanu, o replica pentru el? -I-am raspuns candva, daca dumnealui are nevoie de o informatie aditionala poate sa ma contacteze.”

Intre timp, s-a mai aflat ca Gaburici si-a inceput studiile de doctorat, la care a renuntat ulterior.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Chiril Gaburici a pornit cu intentia de a deveni doctor in economie in anul 2011, aici la Universitatea Academiei de Stiinte a Moldovei. A urmat 4 ani de studii la frecventa redusa, pentru ca in final, in 2015, dupa sustinerea examenelor de absolvire - sa nu mai scrie teza de doctorat. Responsabilii de aici ne-au spus ca ministrul mai are la dispozitie 7 ani ca sa se apuce de teza, vreme cat raman valabile testele scrise in 3 ani in urma. “

Chiril Gaburici a ajuns sef la economie dupa ce a fost numit de Vlad Plahotniuc. Anterior, acesta a fost premier, timp de trei luni, in 2015. Chiar in primele zile de mandat, in urma unei investigatii a Ziarului de Garda, s-a descoperit ca nu era clar in baza carui document a intrat Gaburici la facultate.

Cazul a ajuns in atentia politiei, care a stabilit ca acesta are o diploma de absolvire a liceului Stefan cel Mare, veridicitatea careia a fost pusa la indoiala. Potrivit procurorilor, aceasta diploma ar fi falsa. Ulterior, dosarul a fost clasat, diploma insa nu a fost anulata.