Politia si procuratura va investiga cazul din aceasta dimineata din preajma pietei centrale, unde s-a iscat un confilict dintre comercianti si politisti: "Trei persoane ar fi fost ranite" - VIDEO

Potrivit Politiei, astazi, 15 iunie, in jurul orei 03.00, dispeceratul Directiei de Politie a fost sesizat despre un eventual conflict, iscat intre persoane, deocamdata necunoscute si fortele de ordine, in adiacentul Pietii Centrale. Cazul a fost documentat de politistii care au venit la fata locului si au stabilit ca in urma acestor altercatii au fost ranite trei persoane: un politist al Inspectoratului National de Patrulare si doi carabinieri. Acestia au fost atacati violent de vanzatorii ambulanti, cu lazi si alte obiecte. Persoanele ranite au fost transportate la spital pentru ingrijiri medicale, iar Politia si Procuratura Capitalei intreprind masurile necesare pentru elucidarea tuturor circumstantelor, precum si identificarea persoanelor agresive.