Procuroii cer 24 de ani de inchisoare pentru cel care ar fi organizat tentativa de omor asupra lui Vlad Plahotniuc. Inconjurat de mascati si politisti, liderul gruparii Valerian Zabolotnii s-a declarat nevinovat - VIDEO

"-Asta pana cand nu este sigur! -La noi justitia este foarte slaba, iar uzurparea si coruptia este foarte mare."

In cadrul sedintei de astazi, procuroii au cerut 24 de ani de inchisoare pentru Valerian Zabolotnai, cel care ar fi organizat tentativa de omor asupra lui Vlad Plahotniuc. 5 dintre cei sase suspecti si-au spus ultimul cuvant. Cel de-al saselea va fi ascultat de magistrati la urmatoare sedinta si tot atunci ar putea fi pronuntata sentinta.

Tatiana VIDRASCU, PROCUROR: "S-a constatat din materialele examinate ca organizatorul comiterii infractiunii este Zabolotnii, din acest considerent s-a cerut o pedeapsa mai aspra."

Pentru restul inculpatilor, procurorii au cerut intre 11 si 14 ani, in functie de rolurile pe care le-au avut in presupusa schema de asasinare.

Tatiana VIDRASCU, PROCUROR: "Fiecarui inculpat i-a fost incriminata cel putin doua componente de infractiune."

Astazi Ziarul de Garda a publicat declaratiile lui Vlad Plahotniuc care a fost audiat in calitate de martor in acest dosar. Liderul PD le-ar fi spus magistratilor ca motivul atentatului asupra sa, ar fi legat de initiativele sale ce tin de combaterea infractionalitatii.

La inceputul lunii martie a anului trecut, ministerul ucrainean de Interne a anuntat ca a deconspirat, impreuna cu politistii moldoveni, o tentativa de asasinare a omului de afaceri Vlad Plahotniuc.

Ulterior, autoritatile de la noi, au anuntat ca au fost retinute in total 17 persoane. Au prezentat si imagini care ar arata modul in care presupusii asasini ar fi primit deja 100 de mii de dolari, din cei 200 de mii promisi. Isi planuiau atacul, desenand schema de asasinare in nisip, pe un teren de joaca. Potrivit procurorilor, grupul criminal ar fi actionat la indicatia interlopului Grigore Caramalac, care ar fi comandat omorul. Potrivit Ziarului de Garda in fata procurorilor, Plahotniuc a mai declarat ca nu-i cunoaste pe cei retinuti pentru tentativa de omor asupra sa, iar despre Caramalac ar fi auzit presa.