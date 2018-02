Procurorii asteapta un raspuns de la organele competente din Turcia in cazul dosarului in care sunt cercetate actiunile de escrocherie a celor de la caritate.md - VIDEO

Eduard HARUNJEN, PROCUROR GENERAL: "Procurorii au inaintat o comisie rogatorie organelor competente din Turcia si defapt de rezultatele comisiei se va dispune si solutia finala in acest dosar. Nu va pot da nume, sunt vizate actiunile fundatiei despre care ati vorbit."

Harunjen spune ca in cadrul dosarului va fi examinata si plangerea depusa de coordonatorii platformei caritate.md.

Eduard HARUNJEN, PROCUROR GENERAL: "Recent procuratura a primit cateva plangeri din partea opusa care la fel se plang de actiuni ilegale in privinta lor."

Coordonatorii platformei le-au cerut procurorilor sa investigheze de unde au obtinut jurnalistii inregistrarile telefonice pe care le-au facut publice. Este cert ca acestea nu au fost oferite de procurori, sustine Harunjen. Intrebat de ce nu a fost audiata deocamdata niciun coordonator al platformei, procurorul general ne-a spus ca deocamdata aduna probe.

Eduard HARUNJEN, PROCUROR GENERAL: "Exista niste tactici de investigarea a cazului, o persoana nu poate fi interogata ca martor atata timp cat asupra ei planeaza o suspiciune de savarsirea unei infractiuni. Procurorii nu pot sa audieze in calitate de martor sau invinuit atunci cand inca nu sunt in posesia probelor conclundente."

Astazi, printr-un comunicat de presa, cei de la caritate.md, au cerut ziaristilor de la Rise Moldova sa publice toate actele si interviurile care au stat la baza investigatiei, mai mult i-au invitat la o confruntare publica pe jurnalisti si parintii care s-au plans.

Deocamdata acestia nu au reactionat. La inceputul saptamanii, Rise Moldova a publicat un material in care se arata ca platforma caritate.md ar fi pus la cale o schema prin care trimiteau copii in Turcia sa le acorde ajutor medical, colectau bani pentru asta, operatiile insa erau doar simulate.

In cadrul unei conferinte de presa, reprezentantii caritate.md au respins toate acuzatiile, precizand ca articolul ar face parte dintr-o campanie de denigrare, pusa la cale de concurenti. Medicii din Turcia spun ca au facut tot ce le-a stat in puteri pentru pacientii din Moldova si nu s-au inteles in privinta vreunui comision cu site-ul caritate.md.