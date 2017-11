Procurorii au cerut prelungirea mandatului de arest la domiciliu pentru Dorin Chirtoaca. Judecatorul a decis ca se va pronunta luni - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: “Pe langa faptul ca ei m-au scris in demers ex-primar, procurorul invoca faptul ca eu as putea cumva tulbura linistea publica. Este aberant.”

Procurorul, Victoria Furtuna nu a comentat demersul de prelungire a mandatului de arest.

“Dupa ce se va expune instanta, neaparat voi veni cu un comunicat de presa.”

Tot astazi Chirtoaca a comentat si acuzatiile aduse de asasinul Vitalie Proca la adresa lui Vlad Plahotniuc, facand asociere cu denuntul facut in cazul sau.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR SUSPENDAT: “Cineva a denuntat pe altcineva, ca si la mine. Eu am fost denuntat de unii, nu stiu din ce motiv, din cauza asta eu ma aflu de 5 luni in arest la domiciliu. Daca intr-un asemenea caz se aplica o asemenea masura, acuma cum ar trebui sa procedeze in cazul in care este vorba de un denunt cu acuzatii de comanda de omor. Nu ar trebui sa se procedeze la fel?”

Avocatii au mai cerut astazi recuzarea judecatorului Alexandru Negru, pe motiv ca cererile lor ar fi fost ignorate de acesta. Cererea a fost respinsa.

Gheorghe MALIC, AVOCAT: “Domnia sa a fixat 12 sedinte de judecata, fara a coordona cu noi. I-am spus haideti sa convenim, nu putem la acea data, nu l-a interesat, le-a fixat si pana la urma ne-a facut si mincinosi.”

Mai mult, judecatorul le-ar fi spus ca in cazul in care vor lipsi de la sedinta pe motiv ca sunt ocupati, Chirtoaca va fi aparat de avocati din oficiu. Gheorghe Malic spune ca va amana toate sedintele din alte dosare programate in acelasi timp cu cele ale primarului suspendat, pentru a participa la proces. Dorin Chirtoaca este acuzat de trafic de influenta si corupere pasiva in dosarul parcarilor cu plata. El se declara nevinovat.